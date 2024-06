Lite sul pattume, rompe lo zigomo al vicino

In quella palazzina gli screzi tra vicini, innescati dalla gestione e occupazione degli spazi comuni, erano arrivati al culmine. E nell’aprile 2022 sfociarono in una vera e propria aggressione da parte di una coppia nei confronti del dirimpettaio. Prima aggredito lanciandogli contro una bicicletta, minacciato e bersagliato di sputi, l’uomo fu colpito con una testata al naso, pugni al volto e al corpo. Risultato: frattura dello zigomo e un mese di prognosi, oltre alla necessità di cambiare casa dato il livello di ostilità oramai fuori controllo. Ieri, per quell’episodio, la coppia residente a Massa Lombarda è stata condannata dal giudice Piervittorio Farinella per l’accusa di lesioni aggravate e minacce in concorso: a un anno lui, 45enne marocchino, a nove mesi lei, 38enne albanese. Alla vittima, che era parte civile con la tutela dell’avvocato Eleonora Raggi, è stata anche riconosciuta una provvisionale di 5 mila euro. La difesa, con l’avvocato Jessica Bandini, sosteneva che l’alterco fosse degenerato in un contesto di colpi reciproci, mentre la donna si sarebbe limitata a cercare di dividere il compagno che si azzuffava col vicino. Un carabiniere, sentito come testimone, ha riferito che la donna almeno in quella fase era collaborativa e aiutava a contenere il compagno, ancora molto agitato. Riguardo alle lesioni, secondo la donna il vicino se le sarebbe procurate da solo. Secondo quest’ultimo, un 48enne di Lugo, al contrario, durante la zuffa era proprio lei a tenerlo fermo, consentendo al compagno di pestarlo "dandomi violenti calci nel costato", mentre lui cercava di divincolarsi per scappare. L’uomo abitava in quella palazzina di Massa Lombarda dal 2017. La situazione era degenerata nel febbraio 2022, in quanto sarebbe stato fatto oggetto di offese e minacce ogni volta che invitava la coppia di vicini a spostare i bidoni dal marciapiede della strada e a chiuderli in modo corretto per evitare la diffusione di cattivi odori. Al contrario, quel condomino avrebbe continuato "a gettare mozziconi di sigaretta sui pianerottoli e sputare sulle scale comuni". Già in un’occasione era stato richiesto l’intervento dei carabinieri, fino all’episodio del 2 aprile, quando l’imputato "cominciò a sputare sull’ingresso del mio garage, a inveire e urlare nei miei confronti" con minacce del tipo "ti do fuoco alla casa, te stasera sei morto". Da lì alla testata sul naso il passo fu breve. Riguardo ai dissapori condominiali, in chiave difensiva, vi sarebbe stato solo uno screzio precedente legato al pattume.

l. p.