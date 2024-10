Lite tra donne, movente la gelosia. Una ha ferite da arma da taglio

Un episodio oscuro dai contorni ancora da definire si è verificato nel pomeriggio di ieri presso il parcheggio sul retro della clinica San Francesco di Ravenna, di fronte alla Rocca Brancaleone. Secondo le prime informazioni, una lite avrebbe coinvolto due donne, di origine africana, e sarebbe sfociata in un’aggressione con un’arma da taglio. Una delle donne è rimasta ferita in modo non grave, riportando lesioni da arma da taglio ad una mano, presumibilmente un coltello. Un’altra è fuggita.

Le circostanze che hanno portato alla lite non sono ancora state chiarite, lasciando spazio a diverse ipotesi, tra cui quella di un regolamento di conti per motivi di gelosia. Tuttavia, sembra che le ferite riportate dalla vittima non siano gravi. Sul luogo del fatto sono prontamente intervenuti i carabinieri e alcune pattuglie della polizia, accompagnati da un’ambulanza. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine e dei soccorsi, a distanza di mezz’ora dall’accaduto, l’area era già stata liberata e non vi erano più persone sul posto.

Le indagini sono state affidate ai militari, che stanno cercando di ricostruire i motivi e il contesto del litigio, anche se, per ora, parrebbero da ricondurre a motivi di gelosia. L’episodio ha destato una certa preoccupazione, vista la violenza dell’aggressione, ma per fortuna non sembrano esserci state conseguenze particolarmente gravi. Le indagini proseguono per chiarire se si sia trattato di un’aggressione premeditata o di un alterco degenerato.