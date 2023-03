Litorale, cantieri aperti in vista dell’estate

Sono tanti i cantieri pubblici che in queste settimane stanno interessando la zona del litorale in vista dell’inizio della stagione turistica. Cantieri che, per non creare disagi a turisti e attività commerciali, saranno sospesi durante l’estate con la ripresa dei lavori in autunno. Oltre a diverse strade dove si sta procedendo all’asfaltatura, tre sono i cantieri più rilevanti. Due a Cervia e uno a Pinarella. Sono iniziati da pochi giorni i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in viale Volturno in centro a Cervia. Hera ha cominciato i lavori per posizionare la condotta dell’acqua. La strada sarà chiusa al traffico così da per poter lavorare in sicurezza. Nelle ore serali e nei fine settimana la via sarà invece transitabile.

Questo, che è il lavoro più consistente si dovrebbe concludere entro Pasqua. Poi verranno fatti gli allacciamenti. Entro la fine di maggio l’intervento di Hera – salvo imprevisti – dovrebbe concludersi.

La realizzazione vera e propria della ciclabile, invece, inizierà a fine settembre per evitare il disagio di un cantiere aperto durante la stagione estiva in una zona centrale. I lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2023 o, al più tardi, entro il primo mese del 2024. La ciclabile sarà realizzata da viale dei Mille fino a viale Milazzo, con le stesse caratteristiche, andando a completare l’asse da via Nazario Sauro a viale Milazzo. Avanti anche con i lavori del viale dei Mille, altra via principale della città nella quale si sta procedendo alla realizzazione dell’ultimo stralcio di riqualificazione - nel tratto che va da via Calatafimi a Viale Capua - per il rifacimento dei marciapiedi, il prolungamento della pista ciclabile sul lato nord del viale, l’inserimento di nuovi elementi di arredo e la riorganizzazione dei parcheggi. L’intervento di miglioramento prevede anche la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e la sistemazione della dotazione verde del viale. Modificata anche la viabilità: dal lunedì al venerdì la parte di strada compresa tra via Trieste e la circonvallazione resterà chiusa al traffico.

Liberamente percorribile, invece, dal venerdì sera al lunedì mattina. Negli orari, cioè, in cui gli operai non sono al lavoro. Si procede, infine, anche con i lavori di riqualificazione di piazza Premi Nobel a Pinarella. Nel progetto sono previsti spazi di aggregazione tramite nuove aree verdi.

L’area diventerà anche un collegamento tra i due centri commerciali promuovendo la piazza come luogo ad uso della comunità. Uno degli interventi più significativi sarà l’inserimento di un ampio spazio verde corrispondente a circa il 50% della superficie totale. La riqualificazione terrà conto anche della necessità di prevedere spazi idonei per usi temporanei per la realizzazione di sagre ed eventi. Nella stessa area si tiene la Sagra della Seppia.

Ilaria Bedeschi