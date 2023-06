‘Little Boy’ di Roberto Mercadini Il racconto della bomba atomica

Una delle maggiori stragi della Storia, la bomba su Hiroshima e Nagasaki, capace di legare indissolubilmente il nome di due città all’immagine del fungo atomico, è l’inevitabile e atroce destinazione della narrazione di Roberto Mercadini. Questa sera alle 21.30, all’Arena dello Stadio dei Pini di Cervia-Milano Marittima, lo scrittore e divulgatore si mette sulle tracce del Little Boy, un vezzeggiativo utilizzato per indicare l’ordigno sganciato su Hiroshima, dai primi risultati della fisica quantistica al fatidico 6 agosto 1945, raccontandone la storia “incredibile e vera” per il nuovo appuntamento de Il Trebbo in musica di Ravenna Festival, la speciale rassegna di parole e note creata per la cittadina del sale e realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia, con il contributo della Cooperativa Bagnini. Le musiche, eseguite dal vivo da Dario Giovannini, offrono commento sonoro a una storia tra orrore e ironia, calcoli perfetti e assurde casualità, progresso scientifico e regresso umano. Biglietti 22 euro, ridotto 20. Info. e prevendite: tel. 0544 249244 – www.ravennafestival.org.