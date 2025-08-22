Live dei Gazebo Penguins

E’ con un concerto ormai divenuto un rituale che l’Hana-Bi di Marina di Ravenna (viale della Pace, 452) accoglie stasera alle 21 i Gazebo Penguins. Più di 20 anni di storia per la band post-hardcore ed emo-core nata a Correggio (Reggio Emilia). La formazione vede Pietro “Piter” Cottafavi alla batteria, Gabriele “Capra” Malavasi a voce e chitarra elettrica e Andrea “Sollo” Sologni al basso, voce e sintetizzatori. Negli ultimi anni si sono uniti al progetto anche Andrea “Suri” Suriani (suoni e sintetizzatori) e Daniele Rossi (chitarra, voce e sintetizzatori), arricchendo ulteriormente la dimensione live della band.

Negli anni sono riusciti a collezionare tour chilometrici, a partire dagli esordi discografici, nel 2005, con l’Ep autoprodotto “Invasion”, seguito nel 2009 dal primo album vero e proprio, “The name is not the named”, cantato in inglese. Poi, nel 2011, esce “Legna”, secondo disco questa volta interamente in italiano, che segna una vera e propria svolta.

Seguono altri dischi, “Raudo” nel 2013, “Nebbia” nel 2017, che aprono a svariate collaborazioni negli anni successivi, approdate a un tour celebrativo dei 15 anni, rallentato dalla pandemia. A dicembre 2022 i Gazebo Penguins tornano con “Quanto”, preludio di un nuovo tour di 80 incredibili concerti in tutta Italia. A gennaio di quest’anno è uscito Gestalt, brano che ha anticipato il nuovo lavoro “Temporale” (Dischi Sotterranei). “Temporale” è un concept album che parla del cervello e delle sue stratificazioni in modo profondo e affascinante ma al tempo stesso comprensibile e immediato, muovendosi con brillantezza – e assoluta cognizione di causa – tra neuroscienze e filosofia della mente.