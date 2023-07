Live di Rey Jacks e Chronics

Nuovo appuntamento live al Mosquito Coast, in viale delle Nazioni, a Marina di Ravenna. Oggi alle 18 doppio concerto. Si parte con la formazione ravennate dei Rey Jacks, formazione composta da Alessandro Valentini (voce), Michele Fatone (chitarra), Alessandro Mordenti (basso) e Luca Cocchieri (batteria). Dopo gli esordi in inglese, dal 2022 hanno iniziato a cantare in italiano, ottenendo grande successo a partire dal brano “Caffè”, presentato a Sanremo Rock, e dal recente “Loop”, uscito a febbraio 23. A seguire i Chronics, gruppo fondato a Bologna sull’impronta di band come Ramones, Lyres e Pretty Things. Suonano power pop e garage con un’attitudine punk. Nel 2022 è uscito il loro LP “Do you love the sun?” per l’etichetta americana Puke’N’Vomit records. Il concerto è a ingresso libero.