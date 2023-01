"Livello minimo garantito"

Dove andare a fare benzina in provincia oggi e domani? Non tutti i distributori sono chiusi, ma non esiste una lista ufficiale di quelli aperti. Di sicuro è attiva la pompa dell’area di servizio Santerno Ovest, sull’A14, poco prima di Faenza arrivando da Imola.

Ieri la Prefettura ha fatto sapere che è garantito il livello minimo delle prestazioni di distribuzione di carburante. Su richiesta della stessa Prefettura infatti, le federazioni sindacali di categoria Faib Confesercenti, Fegica e Figisc Confcommercio hanno fatto sapere che in questi due giorni "nella rete di viabilità ordinaria urbana ed extraurbana della provincia di Ravenna il livello minimo delle prestazioni verrà garantito dagli impianti a gestione diretta della compagnie petrolifere, dagli impianti non presidiati- automatizzati e da alcune stazioni ’No Logo’ non aderenti alle stesse Federazioni sindacali".