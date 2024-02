Liverani alla Bigorda per il Nero. Il 47enne premiato al Coni a Roma

I cinque Rioni di Faenza sono al lavoro per la prossima stagione agonistica. In particolare, per quanto riguarda il Nero, alla Bigorda ci sarà nuovamente, dopo sette anni, il 47enne Alberto Liverani (a sinistra nella foto), privato, che gareggerà con uno dei suoi cavalli: Etolie, Quasimolo con cui corse la Bigorda 2017 e arrivò terzo con quattro scudi, Zorzittu, Double Thinc.

Lo stesso Liverani è stato premiato quale migliore cavaliere nelle Giostre all’anello non storiche d’Italia 2023 al Coni a Roma. All’hotel Savoia Regency a Bologna, si è svolto il ‘pranzo del cavaliere e dell’amazzone 2023’ Fitetrec-Ante e sono state effettuate le premiazioni della scorsa stagione per le varie categorie, comprese quelle relative alle Giostre all’anello non storiche dell’Emilia Romagna. Diversi i fantini manfredi premiati fra cui, appunto, Liverani che ha ricevuto il premio più importante, essendo risultato al primo posto in questo tipo di gare nell’annata appena conclusa, con ben due cavalli Etoile e Quasimolo. Premiati inoltre altri volti noti del Faentino, giunti nei primi posti della graduatoria: Michele Bussi, Marcello Bellini, Lorenzo De Simone, Enrico Gnagnarella. Alberto Liverani è stato inoltre premiato anche come vincitore della graduatoria relativa alle manifestazioni equestri storiche dell’Emilia Romagna con la lancia, dove ha raccolto il punteggio più alto, sommando tutte le competizioni effettuate. In questa speciale classifica premiati anche, Pietro Passero, Ester Rutigliano, Jonathan Amadori, Federico Farina, Stefano Bandini e Vittorio Guidolin.

