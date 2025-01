Liverani "ambasciatrice del commercio"

Ieri mattina il presidente e il vicepresidente di Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli e Andrea Passanti hanno conferito a Rosanna Liverani il titolo di ‘Ambasciatrice del commercio 2025’ per gli oltre 50 anni di attività imprenditoriale. Rosanna Liverani, 91 anni, è nata a Ravenna il 30 agosto 1933. E’ socia della Minguzzi Egisto & C. SRL di Alfonsine che si occupa di commercio frutta. E’ associata a Confcommercio Ravenna dal 1960. Nel 2018, Minguzzi Egisto & C. SRL ha ricevuto l’encomio speciale di Confcommercio per i 60 anni di attività.

Il Premio Speciale per i 50 anni di attività ‘Ambasciatore del commercio’ è conferito annualmente a ‘personaggi storici’ del mondo del commercio ravennate: sono esempi per l’imprenditoria che hanno saputo coniugare qualità, produttività e spirito di appartenenza al nostro sistema. Nella foto: Rosanna Liverani, assieme al figlio Giancarlo Minguzzi e ai nipoti Martina, Gianluca, Pietro, Paolo e Matteo, premiata da Mauro Mambelli e Andrea Passanti.