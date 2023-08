Liverani (Lega) interviene sui fiumi "In via Saldino ci sono ancora cedimenti"

Un’interrogazione regionale riguardante la sicurezza del tratto arginale del fiume Lamone in via Saldino è stata presentata nei giorni scorsi da Andrea Liverani della Lega. "A distanza di mesi dagli eventi alluvionali di maggio 2023 la situazione dei fiumi è pressoché invariata, con numerose arginature ancora gravemente danneggiate e con all’interno una folta vegetazione che potrebbe ostacolare il flusso dell’acqua – ha affermato il consigliere –. Anche in via Saldino, nella frazione di Reda, sotto al cavalcavia autostradale, l’arginatura del fiume presenta preoccupanti cedimenti che, a distanza di mesi dall’alluvione, non sono ancora stati sistemati". Da qui la richiesta di un intervento tempestivo: "L’arrivo della stagione autunnale è alle porte, bisogna intervenire subito".

Liverani ha inoltre evidenziato alcune perplessità: "Non riusciamo a capire il motivo per cui la Regione non dia la possibilità alle aziende private di pulire gratuitamente i fiumi, pagando invece altre aziende per la pulizia degli alvei. Voglio anche ricordare che, in Consiglio comunale a Faenza, abbiamo votato una mozione all’unanimità in cui si impegnano gli enti preposti a una pulizia puntuale degli alvei fluviali. Purtroppo questo non sta avvenendo" ha concluso Liverani.