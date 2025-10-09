Liverani: "Resto nella Lega ma non in Consiglio"

"Io nella Lega ci sono nato politicamente, e resto nella Lega col cuore, perché continuo a credere profondamente nei suoi valori nazionali: federalismo, autonomia dei territori, sicurezza e contrasto all’immigrazione selvaggia. Ma sul mio territorio, a Faenza, non posso condividere la decisione locale di non sostenere Gabriele Padovani".

Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale Andrea Liverani, già consigliere regionale del Carroccio per due legislature, ha preso definitivamente posizione attraverso un post su Facebook in merito alle prossime amministrative, fugando gli ultimi dubbi dei propri elettori e annunciando il proprio appoggio alla candidatura di Gabriele Padovani, anch’egli ex leghista e fondatore del soggetto politico Area Liberale. "Con Gabriele – prosegue Liverani – c’è stima, fiducia e una visione comune di cosa serve davvero alla nostra comunità. Per questo prendo le distanze dalle scelte territoriali del partito e, per coerenza e senso di responsabilità, rassegnerò le dimissioni da capogruppo della Lega in Consiglio Comunale".

Uno strappo col passato che segue alle vicissitudini estive, tra le quali un evento del partito leghista a Faenza in cui si era notata l’assenza del capogruppo Liverani. E oltre all’endorsement per Area Liberale, proprio Liverani ieri ha voluto specificare di essere pronto a candidarsi con Padovani. "Non lascio la Lega, ma scelgo di candidarmi e impegnarmi al fianco di Gabriele Padovani. Lo faccio con trasparenza, lealtà e rispetto verso chi mi ha dato fiducia, per continuare a lavorare con passione al servizio di Faenza".

Una nota che lascia aperta la possibilità a Liverani, fino alla fine della consigliatura, di restare in consiglio uscendo però dal gruppo Lega. Così i due campioni di preferenze del Carroccio alle amministrative di cinque anni fa hanno intrapreso entrambi un’altra strada rispetto al partito e alle prossime elezioni comunali. Strade che, almeno a livello locale, sembrano destinate a non incrociarsi più a giudicare dai commenti, tra gli altri, del segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, il quale già alcune settimane fa si era detto scettico sulla candidatura di Padovani nella corsa a Palazzo Manfredi e aveva indicato la segretaria comunale Roberta Conti come "la figura migliore", salvo poi specificare che "la Lega non è la sola a decidere" e che "il centrodestra dovrà sedersi a un tavolo", con riferimento a un’altra opzione ancora, ovvero una candidatura civica, senza però sbilanciarsi sui nomi: "Non faccio nomi, non in questa fase". Dal canto suo Padovani aveva evidenziato la propria disponibilità a sedersi a un tavolo con le altre forze di centrodestra, ma alla domanda specifica se il polo avesse a suo parere la possibilità di trovare una sintesi su un nome, aveva risposto negativamente.

