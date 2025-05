’Living Music’ oggi alle 17

Appuntamento oggi al Museo Nazionale (sala della farmacia), con Living Music. Voices from...saxophones con il Conservatorio Verdi. Si comincia alle ore 17.

Prossimi appuntamenti sabato con la Notte europea dei Musei – Ingresso serale a 1 euro nei #museitaliani.

Ancora: giovedì 22 ore 17 al Museo Nazionale, Sala della farmacia Living Music. Voices from… flutes - Conservatorio Verdi; venerdì 23 ore 16.30 al Museo Nazionale, Sala del refettorio Concerto jazz in occasione della World Brass Conference - I Edizione 20 – 24 Maggio 2025 con il Conservatorio Verdi. I Musei nazionali si trovano in via San Vitale, 17, a Ravenna.