ll ponte di via Pugliese. Al via il progetto esecutivo: "Auspico parta in autunno"

Ieri mattina la Giunta ha approvato il progetto esecutivo del nuovo ponte di via Pugliese. A precisarlo, il capogruppo di LpRa Alvaro Ancisi il quale in una nota ha spiegato che ciò, ieri pomeriggio, ha dato modo all’assessore ai Lavori Pubblici Federica Del Conte, "di rispondere alla mia interrogazione in consiglio comunale".

La questione si era innescata il 21 maggio scorso quando "ho pubblicato la mia interrogazione al sindaco così intitolata: ’Nuovo ponte di via Pugliese compie il primo passo. Finanziato dallo Stato doveva essere finito entro il 2023. Aspetta la ricostruzione da 30 anni’". Con l’alluvione del maggio 2023, "questo ponte e quindi la via Pugliese sono stati chiusi al traffico: e Roncalceci è stato come tagliato a metà". In particolare "sopralluoghi compiuti tra il 1989 e il 1992, classificarono già il ponte di via Pugliese tra quelli da ricostruire. Indagini tecniche più approfondite, commissionate dal Comune nel 2011, lo inserirono tra quelli da rimettere in sesto entro il 2018, salvo chiuderlo al traffico. Nulla essendo stato fatto, ci si limitò a imporvi il divieto di transito ai mezzi pesanti più di 15 tonnellate. Con un’ordinanza dell’ottobre scorso, il commissario del Governo Figliuolo, addetto alla ricostruzione dopo l’alluvione, ha finanziato con 250 mila euro il Comune perché demolisse e ricostruisse il ponte su via Pugliese entro la stagione invernale 2023".

Ebbene, "dopo nostri solleciti, solamente il 30 aprile 2024 la Giunta ne ha però approvato solamente il progetto di fattibilità tecnico-economica. Con la mia interrogazione, avevo dunque chiesto quando avesse approvato il progetto esecutivo". Ora "la prospettiva finale è quella che via Pugliese sia riaperta al massimo entro autunno".