ll Questore di Ravenna Lucio Pennella dà il benvenuto ai due nuovi funzionari

Ravenna, 2 settembre 2024 – Il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha dato il benvenuto a due nuovi funzionari della Polizia di Stato. Si tratta dei commissari Giovanni Foresio e Giuseppe Davide Farina. Il primo - classe 1993, originario di Bisceglie, laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari - è stato assegnato all’Ufficio Immigrazione e sostituirà il commissario Giuseppe Di Bitetto, ora in quiescenza; il secondo - classe 1996, originario di Andria, laureato in giurisprudenza all’Università degli Sudi di Trento - è stato invece assegnato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, andando a sostituire il commissario capo Marco Famiglini, trasferito ad altra sede.

L’assegnazione è avvenuta a seguito del percorso formativo che i due funzionari hanno svolto nel 2022 presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, dove hanno conseguito il master di secondo livello ‘Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza’.