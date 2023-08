Lo accoltella e prova a investirlo Operaio in manette a Sant’Alberto

In questa vicenda mancano ancora due tasselli: il coltello, gettato durante la fuga finale verso l’abitazione. E soprattutto il movente: ovvero la ragione che lo ha spinto con tanta veemenza a cercare di ammazzare l’altro prima a coltellate e poi con l’auto. Per il resto, quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica davanti al bar Endas di via Nigrisoli a Sant’Alberto, al momento appare agli inquirenti di lineare lettura.

L’esito è presto rivelato: Jorge Vasquez Bandini, operaio 45enne di origine dominicana residente nella frazione ravennate, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi del Radiomobile, per tentato omicidio aggravato. E, come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida che verrà celebrata nelle prossime ore. L’uomo ferito, un 38enne di origine cubana, è stato portato in ospedale: per lui prognosi di 30 giorni. Saranno forse le sue parole a fare luce sul movente, anche se tutto sembra al momento essersi innescato per futili motivi poco dopo la mezzanotte.

A quell’ora, visto il periodo estivo, c’erano diverse persone anche fuori dal bar. I due uomini a un certo punto hanno iniziato a discutere. Poi il 45enne - prosegue l’accusa - ha afferrato un coltello dal locale e con forza ha menato in rapida successione almeno cinque fendenti tra addome e arti superiori (queste ultime rappresentano le cosiddette ferite da difesa). Poi se ne è andato tanto che l’episodio sembrava essersi chiuso lì. E invece si è poi capito che l’uomo era andato a casa solo per prendere la sua auto e tornare davanti al bar con quella per cercare di investire il 38enne proprio mentre alcuni ragazzi lo stavano soccorrendo. Un proposito per fortuna fallito. Il 45enne è quindi scomparso una seconda volta mentre sul posto sono intervenuti sia carabinieri che operatori del 118. E mentre i secondi si adoperavano per cercare di tamponare le ferite, i primi si sono subito messi alla ricerca del sospettato: il 45enne è stato bloccato poco dopo in quasi flagranza di reato all’interno della sua abitazione.

Dal locale hanno riferito che sia lui che il 38enne ferito non sono frequentatori assidui del bar in questione: ma si limitano ad andarci qualche volta. Sabato è evidentemente stata una di queste. Sarà anche da chiarire se l’incontro sia avvenuto in maniera fortuita o se i due si siano dati appuntamento proprio per parlare di qualcosa in particolare: scenario che naturalmente punterebbe diritto al movente.

Sul fronte medico-legale, la potenzialità mortale dei colpi inferti sembra chiara anche se non è escluso che la procura possa decidere di affidare una specifica analisi medico-legale. Ma in questo caso c’è pure l’ultima sortita con la vettura che lascia ben poco spazio a scenari alternativi al tentato omicidio.