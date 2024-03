Lo humor di Tesio al Binario

Questa sera alle ore 21 al Teatro Binario di Cotignola, andrà in scena lo spettacolo ’Il settimo giorno Lui si riposò, io no’, di e con Enrica Tesio e Andrea Mirò. Siamo tutti vittime di una stanchezza pressoché cronica. O crediamo di esserlo. È il punto di partenza dell’esplorazione che Enrica Tesio, blogger e autrice, compie in ’Tutta la stanchezza del mondo’, ironico diario privato di fatiche collettive: la fatica delle madri, quella da social, la stanchezza della burocrazia, del diventare adulti, perfino la stanchezza della bellezza.

Dalla pagina al palcoscenico il salto è breve e obbligato offrendo non solo uno spettacolo, ma "una seduta di auto aiuto, un monologo sulla vita di una donna come tante, ma con occhiaie uniche nel suo genere". A fare da contrappunto allo humour di Enrica Tesio sono le musiche dal vivo di Andrea Mirò: grandi autori in cui la visione slow della vita si interseca, e si contrappone, alla frenesia dei tempi moderni esprimendo una prospettiva diversa, avulsa, e, probabilmente, salvifica.

Da Rino Gaetano a Giorgio Gaber, da Enzo Del Re a Niccolò Fabi, fino a Lucio Dalla passando attraverso i brani della cantautrice astigiana... Il racconto di due donne per uno spaccato, attualissimo e ironico, del nostro tempo. Ingresso 16 euro, ridotto (fino ai 26 anni e over 65) 14. Info: 373/5324106, info@cambiobinario.it. La biglietteria sarà aperta un’ora prima dello spettacolo. Il Binario si trova in viale Vassura 18/a Cotignola.