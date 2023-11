Lo Presti, si cercano opere per un catalogo virtuale

Fra i tanti talenti a cui Lugo ha dato i Natali c’è anche quello di Francesco Lo Presti, protagonista di recente di una mostra organizzata dalla biblioteca Trisi dal titolo ‘Francesco Lo Presti. Pittore, cartellonista, caricaturista’. Lo Presti, nato a Lugo nel 1893 e scomparso nel 1939, figlio di Gaetano e della lughese Antonietta Compagnoni, è stato un artista apprezzato in Italia e all’estero dove ha vissuto per oltre dieci anni, in particolare a Vienna, dove ha svolto la sua attività dedita all’arte grafica applicata all’ambito commerciale e alla cartellonistica. Di lui ora si cercano quadri, disegni, locandine, cartoline per poterli raccogliere, ricostruire il suo percorso artistico e organizzare una sorta di catalogo virtuale.

L’idea è del ricercatore lughese Paolo Gagliardi e gode del supporto della biblioteca Trisi a cui dovranno essere inviati i materiali. "Attualmente – spiega Gagliardi – la quasi totalità della produzione di Lo Presti è di proprietà di alcune collezioniste lughesi, che conservano, oltre a quadri, bozzetti e caricature, il carteggio tra l’artista lughese e l’attore romano Ettore Petrolini. Così ha commentato il critico Aldo Savini dopo avere visionato le opere: i soggetti e le tecniche appaiono diversificati, si passa infatti da disegni satirici e caricature, databili per lo più tra gli anni ’10 e ’20 del Novecento, alla cartellonistica e infine a opere più tradizionali, per tecnica e soggetto. Ciò che appare in disegni e dipinti, e che li accomuna, è comunque la mano felice, la linearità e l’incisività del disegno, che sa sempre delineare sagome facilmente identificabili. In particolare appaiono interessanti alcune opere di grafica su carta che, proprio per sintesi espressiva, possono ricordare i manifesti di Henri de Toulouse-Lautrec o per certi aspetti la Secessione Viennese. Sono gli anni successivi al primo conflitto mondiale, un periodo in cui le persone cercano di dimenticare i disastri provocati dalla guerra frequentando in maniera spensierata i locali di divertimento". I contatti con la biblioteca per la visione delle opere di Lo Presti possono avvenire di persona o tramite la mail trisi@comune.lugo.ra.it.

Monia Savioli