"Lo psicologo può essere utile"

"Durante gli anni dell’università, ho sofferto molto di ansia. Un’ansia che mi faceva sentire bloccata. Prima degli esami facevo fatica a dormire. Dopo un esame non passato ho perfino avuto un attacco di panico. In generale, ho provato un senso di fallimento diffuso. Fortunatamente, sono riuscita ad andare avanti e arrivare in fondo al mio corso di studi, un po’ per inerzia, un po’ per non voler andare fuori corso. Mi sono data fare e sono riuscita a farcela senza rivolgermi a uno psicologo. Ma, guardando indietro, consiglierei a chi si trova in una situazione come la mia di rivolgersi a uno specialista. Lo stigma ormai è superato".