Lo sbarco degli autori alla Torre San Michele

Il Ferragosto con gli Autori ha concluso la 33°edizione di "Cervia, la spiaggia ama il libro" con una novità: gli autori, per la prima volta, sono sbarcati al tramonto nell’affascinante cornice della Torre San Michele.

La ‘cinquina’ di Ferragosto ha visto protagonisti: Marino Bartoletti con "Come Together" (Ed. Rizzoli), Patrizia Finucci Gallo con "Laboratorio di scrittura femminile" (Alberto Perdisa Editore), Enrico Franceschini con "Le notti di Mosca" (Ed. Baldini+Castoldi), Marina Castelnuovo con "Dalla casa di ringhiera alla Casa Bianca" (Ed. Tiberina) e Stefano Bon con "Ascolta oltre l’oceano" (Clown Bianco Edizioni). Ciascun autore ha presentato la propria opera, offrendo al pubblico spunti di letture e riflessioni sulle diverse tematiche affrontate nei libri.

L’evento ha preso il via con la spettacolare navigazione delle storiche imbarcazioni da pesca, vera e propria eredità culturale del territorio. Dopo lo sbarco degli Autori, il pomeriggio è proseguito con il tradizionale talk show condotto da Ilaria Bedeschi e Beppe Boni, giornalisti de Il Resto del Carlino - alla presenza delle autorità civili, militari e un numerosissimo pubblico – incuriosito dalla novità. Lo spazio dell’incontro si è trasformato in un vivace salotto letterario, dove gli ospiti hanno avuto modo di raccontare, con emozione e partecipazione, aneddoti personali, curiosità e approfondimenti sulle proprie opere e sul percorso creativo che li ha portati alla scrittura.

Grande attenzione è stata riservata al valore della cultura come strumento di crescita e sviluppo per la società. Tutti i partecipanti, autori e pubblico, hanno sottolineato insieme quanto sia fondamentale continuare a investire nella cultura, promuovendo iniziative che favoriscano la conoscenza, la lettura e la partecipazione civile. Il talk show ha visto alternarsi momenti di riflessione a spunti di leggerezza, in un clima di entusiasmo condiviso e di viva partecipazione.

Nell’occasione sono stati premiati i gestori delle barche storiche, per dare valore alla tradizione marinara, con il sale donato dai Salinari per celebrare anche quest’anima della città. Come ormai da tradizione, la manifestazione ha abbinato la promozione della cultura al sostegno della solidarietà, valorizzando un’esperienza di volontariato e supporto sociale degna di nota: in questa edizione, sono stati sostenuti l’Associazione ASSI.SM odv Sclerosi Multipla e i Cerviaman.

L’organizzazione della manifestazione è stata curata dall’Associazione Culturale "Cervia, la spiaggia ama il libro", con il contributo di Confcommercio Ascom Cervia, Comune di Cervia, Apt Servizi Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e di tanti amici e sostenitori. L’itinerario in mare e lo sbarco degli autori sono stati resi possibili grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico di Cervia, la Cooperativa Bagnini, la Scuola Vela dei bambini, la Capitaneria di Porto, in sinergia con le istituzioni comunali e le Forze dell’Ordine, a testimonianza di una straordinaria rete di cooperazione tra soggetti pubblici e privati che rende unica la manifestazione.