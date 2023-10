Lo sbarco della Ocean Viking. Domenica arrivano 29 migranti

Una nuova nave di migranti arriverà a Ravenna. Anzi, si tratta di un ritorno perché domenica attorno alle 15 è attesa la nave umanitaria di SOS Méditerranée Ocean Viking con a bordo ventinove persone. Questa volta però la nave attraccherà quasi certamente alla Fabbrica Vecchia, per non intralciare l’attività del terminal di Porto Corsini dove nel fine settimana è prevista la presenza di una nave da crociera. Molte delle persone a bordo, e cioè 23, sono migranti di nazionalità siriana, 3 del Sudan del Nord e 3 del Bangladesh. Dei 29 migranti 9 sono minori non accompagnati, tutti siriani, di cui 2 fratelli, tra gli adulti solo 2 fratelli e nessun altro gruppo familiare. Terminato lo sbarco i migranti saranno poi trasportati con bus della Croce Rossa al Centro prenotazioni dell’Asl (Cup), dove saranno effettuate tutte le visite sanitarie speditive e gli adempimenti di polizia. "I migranti – ha spiegato il prefetto Castrese De Rosa, al termine della riunione di coordinamente indetta in previsione dello sbarco – resteranno tutti nei centri di accoglienza straordinari della provincia di Ravenna, compresi i minori".

La Ocean Viking aveva già attraccato a Ravenna a dicembre 2022 e a febbraio di quest’anno. Con quello di domenica sono cinque gli sbarchi di navi di migranti a Ravenna da dicembre dello scorso anno. La Life Support di Emergency è arrivata a settembre al terminal di Porto Corsini con 28 migranti. Il 31 dicembre arrivarono 113 persone a bordo appunto di Ocean Viking, di SOS Méditerranée, che furono accolte e poi distribuite nei vari centri e strutture anche fuori regione. Sempre la Ocean Viking, nel febbraio di quest’anno, è tornata con 84 persone. Infine ad aprile, la Humanity 1, quando a bordo c’erano 69 persone.