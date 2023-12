’Lo Schiaccianoci’ rivisitato al Masini

Una favola tradizionale e un grande balletto del repertorio classico: con ’Lo schiaccianoci’

della Compagnia Almatanz prende il via, questa sera alle ore 21, la nuova Stagione di Danza al Teatro Masini di Faenza. Lo spettacolo, con le celebri musiche di Peter Ilič Čajkovskij, è firmato dal coreografo Luigi Martelletta e ne sono interpreti principali Maria Chiara Grasso e Alessio Ciaccio, affiancati da Lilia Ivanov, Lucrezia Serafini, Micol Falcone, Lidia Arena, Fabio Fasani, Stefano Candelori, Giorgia Picca, Letizia Pignard. In questa nuova versione, il coreografo Luigi Martelletta (che può vantare una lunga e intensa carriera come primo ballerino al Teatro dell’Opera di Roma e in tanti altri teatri italiani ed europei) ha eliminato tutti i risvolti più inquietanti del racconto di Hofmann, a favore di una formula spettacolare che esaltasse maggiormente lo spirito favolistico del balletto.

In questo caso ha riproposto una regia più attuale, più snella, allegra e colorata eliminando quei manierismi superflui e pantomime di personaggi di poco rilievo, che avrebbe rallentato la

dinamicità dell’intera produzione. Resta tuttavia intatta la struttura del balletto; non mancheranno pertanto sorprese ed incantesimi e soprattutto il pubblico ritroverà quell’itinerario danzato che in molti casi conosce e si aspetta, vale a dire: i fiocchi di neve, la danza spagnola, russa, cinese, araba, le fate, colombina, arlecchino, i pierrot, il diavolo, il principe, il valzer dei fiori, ecc. Tutto rappresentato magistralmente dall’intera compagnia. Biglietti: da 16 a 29 euro.

