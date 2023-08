Lo sciame di bici storiche pronto a invadere Lugo È il Giro d’Italia d’epoca

’Romantici eroi’ in sella a bici d’epoca, provenienti da diverse zone d’Italia. Sabato e domenica fa tappa nel nostro territorio il Giro d’Italia d’epoca, organizzato da Girodellaromagna.net e che fa tappa per la decima volta a Lugo. L’area interessata come principale sede logistica sarà infatti il centro storico della città, da cui i ciclisti raggiungeranno le colline faentine. Sono circa 150 i partecipanti attesi, da diverse regioni d’Italia: uomini e donne in sella a mezzi costruiti dagli albori della bicicletta fino al 1987, vestiti con abiti o divise consoni al mezzo.

L’evento non competitivo si snoderà attraverso un percorso naturalistico che corre accanto al canale dei Mulini all’andata e al Senio al ritorno. Sabato i ciclisti saranno infatti accompagnati al museo Baracca, alla mostra ’Lugo e lo sport, una storia da scoprire’ allestita al centro civico di Bizzuno e alla ’Fucina d’arte’ di Giovanni Martini a Fusignano. Domenica il tracciato invece attraversa campagne, frutteti, prati, vigne e campi che stanno cercando di rialzarsi dopo i difficili giorni di maggio scorso. A Lugo saranno ospitate tutte le attività che fanno capo alla ciclostorica: la partenza e l’arrivo, l’allestimento di una mostra mercato vintage di bici e loro componenti, mentre le logge del lato est del Pavaglione saranno adibite a ristorante per la cena di sabato sera, con tanto di esibizione della band I Flints.

È stato anche indetto un concorso, parallelamente all’evento, per le vetrine delle logge del Pavaglione: ’La bicicletta in vetrina, pedalando nella storia’. Sabato alle 18 una commissione del Giro d’Italia d’epoca decreterà le tre vetrine vincitrici.

Per l’occasione saranno presenti la presidente dell’Asd Giro d’Italia d’epoca Michela Moretti Girardengo e la vicepresidente Gioia Bartali, nipote del grande ciclista Gino Bartali: a quest’ultima sarà consegnato un riconoscimento da parte della città Lugo a Bartali, nominato ’Giusto fra le nazioni’.

La vera e propria ciclostotica prenderà il via domenica alle 8.30 da piazza Baracca con tre percorsi: uno più lungo di 75 chilometri, il medio di 55 e il corto di 41, divisi tra i territori dei comuni di Lugo, Bagnara, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella e Cotignola.