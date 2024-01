Lo Scientifico lancia il progetto ‘Mindfulness’

Il liceo scientifico ‘Oriani’ presenta ’Mindfulness per la scuola’, un progetto ispirato alle pratiche meditative e al metodo della comunicazione non violenta di Rosemberg, mirato allo sviluppo del benessere e a creare un ambiente educativo che promuova l’equilibrio emotivo e le competenze relazionali di studenti, insegnanti e genitori.

Il progetto, interamente ideato e realizzato dalla professoressa Emanuela Serri (nella foto) - operatrice iscritta all’albo nazionale degli istruttori ’Mindfulness’ - è stato promosso dalla dirigente scolastica Aurea Valentini all’interno di un più ampio programma di iniziative rivolte al benessere a scuola e sarà articolato in tre corsi distinti, rivolti rispettivamente al corpo docente, agli studenti e ai genitori. Negli ultimi anni, la parola ’mindfulness’ è diventata una sorta di mantra, un richiamo a uno stile di vita più equilibrato e consapevole. In ambito educativo l’introduzione della mindfulness nelle aule assume un significato ancora più profondo e trasformativo. La scuola, infatti, oltre ad adempiere al tradizionale ruolo di trasmissione del patrimonio culturale, ha anche la responsabilità di promuovere lo sviluppo di individui equilibrati e consapevoli.

"A tal proposito – si legge in una nota del liceo ‘Oriani’ – , la ’mindfulness’ offre uno spazio privilegiato per coltivare la consapevolezza di sé, delle proprie emozioni e dei propri talenti. In un mondo dominato da stimoli costanti e distrazioni digitali, infatti, imparare a focalizzare l’attenzione sul momento presente diventa indispensabile non solo per gestire lo stress, concentrarsi meglio e sviluppare relazioni più sane, ma anche e soprattutto per coltivare il benessere mentale e la resilienza. Introdurre la mindfulness nella scuola, quindi, significa investire sul futuro, contribuendo a formare individui consapevoli e capaci di affrontare le sfide della vita con equilibrio e serenità.