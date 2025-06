Lo ’scienziato’ del legno. Addio Vittorio Montanari, salvò preziosi documenti

È morto, all’ospedale di Ravenna, all’età di 84 anni, Vittorio Montanari, storico falegname del Comune, ultimo conoscitore dei segreti della struttura lignea della ‘Montecatini’ e diventato famoso, alcuni anni fa, per aver salvato dal macero e recuperato dalle cantine dei palazzi signorili preziosi libri e documenti di notevole importanza storica, in particolare molti riferibili al senatore e più volte ministro ravennate Luigi Rava.

Montanari era cresciuto alla scuola della falegnameria Sanzani e in questo contesto, muovendosi con il triciclo e la cassa degli attrezzi, provvide ad arredare le case costruite nei primi anni Cinquanta dall’Ente Delta Padano nelle terre della grande bonifica, comprese quelle della ‘bassa’ ravennate.

Nel 1964, dopo il matrimonio, Montanari andò a lavorare come carpentiere alla Montecatini, l’azienda produttrice di concimi costruita sulle rive della Darsena nel 1907 e che la Montecatini acquisì nel 1921. La struttura del corpo principale dello stabilimento era tutta in legno, il ‘pino pece’, di grande resistenza, e realizzata secondo le linee architettoniche di una cattedrale; proprio per questo necessitava di continua manutenzione e fu lì che Montanari scoprì i segreti dei carpentieri di inizio secolo.

Nello stesso anno, tanto era il desiderio di cultura e conoscenza, Montanari, grazie alla legge delle 150 ore, conseguì la licenza media. Nel 1971, quando la Montecatini chiuse, ottenne l’autorizzazione a ripulire i magazzini della falegnameria riuscendo così a recuperare non solo strumenti di antica fattura e dimenticati, ma anche un libro edito nel 1940 per il centenario della Cassa di Risparmio: si trattava di una raccolta di caricature di personaggi della banca disegnate da un capace dipendente. Montanari lo fece restaurare e lo donò alla ‘Cassa’. Contemporaneamente divenne dipendente della falegnameria del Comune e fu delegato alla manutenzione degli arredi di scuole, asili, tribunale e palazzi comunali.

Raccontò, qualche tempo fa, Montanari nel corso di una intervista: "Ben presto fui molto conosciuto in città e in questo contesto fui chiamato per sistemare infissi al palazzo Rava in via di Roma. Fu lì che, in cantina, in mezzo all’umidità, dimenticati e destinati al macero, scoprii una enorme molte di documenti del senatore e ministro Rava, del padre Luigi, uno scritto di Santi Muratori, regolamenti dello Stato Pontificio sui mulini e sulla caccia con l’archibugio, giornali, fotografie e tanto altro. Già da tempo l’archivio di Rava era stato donato alla Classense, ma in cantina non era mai andato nessuno".

Materiale storico che, assieme ad altro raccolto in altre cantine, Vittorio Montanari ha poi messo a disposizione dei ravennati allestendo mostre a settore al centro sociale ‘Le Rose’.

Il funerale avrà luogo oggi alle ore 14 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale civile di Ravenna per il cimitero locale.

