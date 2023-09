Lo sciopero dei chierichetti a Casola

 cergh che procura pr’e’ prit", il chierico che briga per il prete, si dice di chi si adopera per altri, ma prima cerca il proprio vantaggio. Emblematico è lo sciopero dei chierichetti che si verificò a Casola Valsenio a metà degli anni ’50. Padre Marco, il guardiano del convento dei frati, raccoglieva denaro per Giuffrè, detto il "banchiere di Dio" e, secondo la guardia di Finanza, fu beneficiato di sette milioni mentre i casolani ne persero circa 500. Mentre padre Marco gratificava i chierichetti della chiesa del convento con colazione al bar a base di cappuccino e brioche, i chierichetti della chiesa parrocchiale dovevano accontentarsi di pane e mortadella. Di qui il loro sciopero per rivendicare lo stesso trattamento dei colleghi dei frati.