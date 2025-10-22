Lo scoglio dei canoni concordati: "Prima la firma dell’accordo, poi apporteremo le modifiche"

Per risolvere la questione dei canoni concordati (3+2 anni contro i 4+4 anni dei canoni liberi) occorre che tutte le parti firmino la proposta che è già stata depositata il 23 settembre e poi ci si sieda tutti intorno ad un tavolo per apportare le modifiche che si ritengono necessarie. La posizione di Confedilizia è chiara e riassume quelle delle altre associazioni che rappresentano la proprietà edilizia (Confabitare, Asppi, Uppi, Appc) ma anche due sindacati inquilini (Assocasa e Feder.Casa Confsal). L’ostacolo che si frappone a questo disegno è quello dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e del Sunia in particolare: che ha fatto i conti agli effetti dei ’nuovi’ patti e stima aumenti dei canoni concordati fino al 35%. Per non dire degli enti locali – il deposito dell’accordo non è andata giù al sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e alla presidente della Provincia Valentina Palli - che hanno parlato di strappo istituzionale che va ricucito, "pena il rischio di contromosse da parte dei Comuni, a partire dalla revisione dei benefici concessi in fatto di Imu". E se gli enti locali chiedono il ritiro di quegli atti e la riapertura del tavolo del confronto, la via immagina dalla proprietà edilizia è tutt’altra. "Sollecitiamo tutti a firmare l’accordo per poi riaprire il tavolo del confronto a cui siamo disponibili", spiega il presidente di Confedilizia Ravenna Gianmaria Gavelli. Che mette sul tavolo la concreta possibilità di migliorare il testo dell’accordo: "Siamo disponibili a ragionare sulla rivalutazione Istat triennale, ad esempio; in tante province italiane la rivalutazione dei canoni è al 100% e noi eravamo scesi al 50%. Siamo disponibili a ridurla ancora così come possiamo ragionare sulla percentuale di incremento dei canoni massimi ora fissata al 10%. Anche qui possiamo discuterne".

Il tutto per risolvere il "danno politico" della mancata firma dei tre sindacati confederali, spiega Gianmaria Gavelli che vuole "ammorbidire i rapporti che sono ottimi, specie con il Sunia, in tutte le altre parti d’Italia": ma, la contrario, Cgil, Cisl e Uil chiedono di "riaprire il Tavolo delle trattative, previa sospensione dell’accordo depositato, per poter procedere nel negoziato in modo corretto". Senza toccare, spiega Confedilizia, gli incrementi di canone per gli immobili con migliori prestazioni energetiche (più alta è la classe, maggiore sarà l’aumento consentito). La posta in gioco è elevata perché in provincia di Ravenna sono centinaia i contratti di locazione che hanno come base il canone concordato che porta con sé (marginali) sconti Imu e (consistenti) riduzioni fiscali, visto che la cedolare secca sugli affitti incassati si attesta al 10%. Ma i canoni concordati, nella versione ravennate, interessano anche il mondo dell’università visto che chi frequenta corsi brevi potrà stipulare contratti transitori inferiori ai sei mesi.

Giorgio Costa