Lo scrittore Casadio al liceo Severini

Lo scrittore ravennate Paolo Casadio, autore del romanzo ’Fiordicotone’, ambientato nella Lugo ebraica nel periodo 1943-1945, oltre che di altri romanzi storici come ’Il bambino del treno’, interverrà oggi alle 11 nell’aula magna del Liceo Artistico Nervi-Severini in via Tombesi dall’Ova 14, nell’ambito delle manifestazioni inerenti il Giorno della Memoria per un incontro con gli studenti. A condurre l’evento saranno la professoressa Simona Parisi e il professor Luca Telò per il Dipartimento di italiano. Durante l’incontro saranno proiettate immagini e filmati storici.