Lo sfogo di Silvestrone: "Contro di me solamente una macchina del fango"

Un collaboratore lo ha tradito, il pm "è imparziale" e i "giornalisti sciacalli". Contro di lui insomma, "solo una macchina del fango". Sintesi brutale ma efficace del Silvestrone-pensiero. In totale oltre 20 minuti, ad anticipazione - assicura lui di una "conferenza stampa che faremo a breve" -, che il 52enne Luca Silvestrone, finito prima in carcere con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata a truffe su fondi europei considerati inesistenti e poi ai domiciliari dopo un interrogatorio in procura, ha affidato a Facebook.

Sobria polo grigia e, sulla parete nello sfondo, una maglia del Ravenna calcio, Silvetrone rompe da subito gli indugi: "È passato Natale, non siamo più obbligati a essere buoni. Mi sento in dovere di fare questo video per chiarire alcune cose". Ed ecco subito i giornalisti: "Sono state scritte tante cose da giornali che da sempre si contrappongono a noi: e questa non è una bella cosa". L’intento, a suo avviso, è stato quello di "distruggere persone, carriere, famiglie: si chiama macchina del fango. Fango creato ad arte per fare male". Perché lui è "presidente di una associazione che ha 74 mila associati garantiti: da sempre rifiutiamo qualsiasi contributo pubblico, viviamo del nostro". E "non abbiamo un euro di debito. Però questo non basta o forse questo è il problema: magari dai fastidio". E il non meglio specificato rimando è per "posizioni politiche che soprattutto dominano nel nostro territorio".

Ed eccoci giunti nel merito delle contestazioni fin qui mosse dal pm Angela Scorza: non ne fa il nome, ma "c’è stato un collaboratore, uno che era considerato amico", anzi "fratello", il quale avrebbe agito alle sue spalle "nel momento in cui ho subito la disgrazia che voi sapete: mi si è quasi annientata la famiglia nel tragico incidente stradale". Il riferimento è per il decesso di inizio febbraio scorso del fratello Andrea e di due nipotini: "Non avevo la lucidità per seguire tutto minuziosamente come faccio io che dormo due ore a notte per lavorare e per seguire tutto e fare in modo che non ci possano essere errori".

Ecco, "in quel momento - ed è questo quello che mi ha fatto male - ha fatto una convenzione che i magistrati hanno chiamato in maniera diversa (associazione per delinquere, ndr) con personaggi poco trasparenti o forse troppo ma in senso negativo. E ha incassato a nome nostro cifre molto elevate assieme a società che erano rette da prestanomi: nessuna aveva il vero titolare". I nostri così, assicura lui, avrebbero "incassato soldi a nome nostro: una cosa disdicevole ovviamente ma fatta soprattutto in un momento" brutto della sua vita. "Queste società hanno anche evaso Iva e contributi mentre la nostra ha pagato tutto". Sì, per Silvestrone è andata proprio così: "Loro hanno incassato un milione e 600 mila euro", che corrisponde all’illecito guadagno stimato dall’accusa, "noi no. Però l’unico nome importante sono io: siccome chi fa le battaglie scomode sono io; siccome quello che fa le battaglie contro alcune istituzioni che si comportano male nei confronti dei contribuenti sono io, ero io che dovevo pagare. Silvestrone è uscito come il male assoluto: questa è la cosa che più mi ha dato fastidio". E ancora: "Il mio nome, la mia fotografia. Io sono andato a parlare col pm subito, l’ho chiesto io. Ho spiegato perfettamente", assicura lui, "di fronte a un ufficiale della guardia di Finanza come stavano le cose. E immediatamente", assicura lui, "si è alleggerita la posizione con l’attenuazione della misura: ringrazio il pm, mi ha voluto ascoltare ma poteva non farlo. E poi è entrata nel merito della vicenda con tutte le domande che giustamente riteneva importanti. Ho risposto e ho chiarito tutto quello che era il marciume senza tirarmi indietro". E ancora: "Questo pm farà il suo dovere in maniera imparziale". "Mi sono messo a disposizione e ho allargato l’inchiesta dicendo cose che non sapevano, offrendo elementi che potevo non dire". In quanto al resto, "non si scrivono cose totalmente false. La nostra associazione è limpida (...) reagirò nella maniera civile più forte civile: tanti pagheranno, chiaramente con la giustizia".

