Lo sforzo collettivo per salvare l’arte La conta di opere perdute e salvate

Uno sforzo collettivo per fare sì che l’intero mondo della cultura risorga, che nessuno finisca con l’affondare. È quello che è stato messo in campo a Faenza, città della ceramica ma non solo, per mettere in salvo più di un secolo di storia della maiolica. Il dispiegamento di forze ha visto in cabina di regia il Museo internazionale delle Ceramiche e i Caschi Blu del Ministero della Cultura, che hanno coordinato restauratori dell’Università di Bologna e intere legioni di volontari, al lavoro per giorni per estrarre dal fango le opere del Museo Zauli, del Museo Tramonti e delle altre realtà cittadine travolte dall’alluvione. Il Museo Tramonti è il luogo in cui è più plastica l’impresa messa in campo: "Possiamo dire di aver salvato quasi il 90% dei mille dipinti e del mezzo migliaio di ceramica conservate qui", rivendicano Milena Camposano, moglie di Marco, figlio di Guerrino Tramonti, e la conservatrice Simona Lombardi. I dipinti lavati uno ad uno sono ora posati sui pavimenti e lungo le pareti del museo in quella che è una fila chilometrica, dove si è utilizzato ogni centimetro utile, compresi un dondolo e una vasca da bagno.

Non tutti saranno lavati: alcuni sono stati lasciati ricoperti da fango per essere messi a disposizione degli studenti del corso di restauro. "Le cornici verranno invece donate a giovani artisti: vogliamo restituire qualcosa alla città".

La più giovane fra le botteghe della città – Pantoù, della coppia di artisti siciliani Ilaria Biffara e Giampaolo Santoddì – è stata letteralmente distrutta dall’alluvione: la coppia di ceramisti ha potuto ricoverare le sue opere a Palazzo Muky Matteucci; le residenze d’artista sarebbero dovute partire nello storico palazzo dell’artista Wanda Muky Berasi solo fra qualche anno, Biffara e Santoddì saranno invece i primi. Al Museo Carlo Zauli la situazione è più confortante rispetto agli iniziali timori: i danni sono importanti – presumibilmente intorno ai 200mila euro, superiori dunque ai pur rispettabilissimi 20mila ottenuti dalla raccolta fondi dedicata, e traducibili in una quota di opere andate perdute superiore a un quinto del totale – le cantine sono ancora allagate e l’acqua è stata invasa dall’ossido di rame, ma molte delle sfere di Carlo Zauli si sono salvate: ora sono nel cortile interno, dove il flusso di volontari arrivato qui può avere contezza di quanto il suo intervento sia stato prezioso.

Qui come altrove in Romagna, sono ingenti anche le ferite al patrimonio librario: in realtà quali la Bottega Gatti sono letteralmente spariti cent’anni di cataloghi.

Un gruppo di curatori, fra cui Viola Emaldi, Irene Biolchini, Massimiliano Fabbri e Gioele Melandri, da giorni è al lavoro per stendere una lista di tutti gli studi d’artista, i musei e le collezioni danneggiati dall’alluvione tra Faenza e Ravenna: un elenco che conta già ottanta realtà direttamente colpite dalle inondazioni, dentro il quale scambiarsi competenze, saperi, suggerimenti, contatti, per salvare il maggior numero possibile di opere e tentate di immaginare un futuro dopo la doppia catastrofe alluvionale. Il lavoro da fare è ancora lungo: l’emergenza durerà mesi, e vedrà impegnati restauratori e volontari almeno per tutta l’estate, dopo la quale all’orizzonte già prefigura la tre giorni dedicata alla ceramica di Made in Italy; un appuntamento consolidato nel calendario della città, che quest’anno sarà forse la celebrazione di una rinascita.

