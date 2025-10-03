Lo show di Moreno il biondo: "Il liscio è per i giovani"

Nuovo omaggio a Secondo Casadei al teatro Alighieri di Ravenna con il concerto ‘L’uomo che sconfisse il boogie’, questa sera alle 21. Protagonisti sul palco il cantante e musicista Moreno Conficconi, detto ‘Il Biondo’, con la sua Orchestra Grande Evento e la Dino Gnassi Big Band, con la partecipazione di Roberta Cappelletti, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari, Riccardo Mazzi e il Gruppo Folk alla Casadei. Per il pubblico, sarà una serata all’insegna del divertimento e dello spettacolo, oltre che della beneficenza (incasso devoluto a favore dello IOR – Istituto Oncologico Romagnolo), caratterizzata dal curioso accostamento tra clarinetto e fisarmonica da una parte, le trombe e i tromboni dall’altra, con i saxofoni e le voci al centro della scena.

Moreno Il Biondo, prosegue l’esplorazione dell’eredità musicale di Secondo Casadei. Quest’anno che cosa vi ha ispirati?

"Il documentario di Davide Cocchi, ‘L’uomo che sconfisse il boogie’ del 2026 dove viene narrata l’epopea del liscio e la capacità che ebbe Casadei, l’inventore della celebre ‘Romagna Mia’, di ripristinare il primato del liscio in sala da ballo dopo l’invasione dei generi d’oltreoceano nell’immediato dopoguerra molto apprezzati dalla gente".

Come riuscì Casadei nella grande impresa di riportare il liscio in auge?

"Con grande intelligenza artistica e manageriale, integrando nel suo repertorio un po’ tutti gli altri generi musicali, compresi lo swing, il jazz e la musica americana, che peraltro lui era solito ascoltare. E questo è anche il più grande insegnamento che lui ha lasciato a me, alla figlia Riccarda: mai dimenticare la tradizione e continuare a sperimentare e innovare per interagire con le altre sonorità".

Visto in quest’ottica, è corretto dire che il liscio sia tuttora un genere musicale giovane?

"Certo, è nella sua natura stessa. Anche se esiste da più di un secolo, continua a essere una musica per la gente e per il divertimento, di terra e in grado di avvolgere ed evocare l’abbraccio di un ballo, mettendo in secondo piano la parte più tecnica. Oggi sono i giovani stessi che scelgono di seguire il liscio ma bisogna trovare un linguaggio che tocchi i loro pensieri e le loro corde emotive. Partendo dall’attualità del genere, dieci anni fa, era il nato il progetto del gruppo Extraliscio".

Ricorda come si è avvicinato per la prima volta al liscio?

"Era il febbraio 1971 e nel mio paese, Galeata, ho assistito al veglione in teatro con protagonista Secondo Casadei. Con lui suonava mio zio Franco Bergamini, clarinettista. Rimasi folgorato dall’orchestra, dal signore vestito di bianco e dall’allegra baldoria. Ho iniziato il mio percorso nel 1979, fondando la mia prima orchestra Moreno C Gruppo Italia, credo di avere un record di età nel settore. In tutti questi anni ho visto tante contaminazioni e sperimentazioni, sono stato fortunato ad aver condiviso questa passione con i massimi esponenti".

Roberta Bezzi