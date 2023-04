Lo show itinerante di Gemma Carbone apre il festival Polis

Ad inaugurare il festival di teatro Polis sarà martedì alle 18.30 la prima nazionale di ’Muoio come un paese’, spettacolo itinerante dal testo dell’autore greco Dimitri Dimitri Dimitriadis, interpretato e diretto dalla poliedrica performer e regista italo-svedese Gemma Hansson Carbone. Lo spettacolo prevede la partenza alle 18.30 dal Rasi (repliche mercoledì e giovedì). Protagonista dello show è Ravenna, visto che si tratterà di una camminata immersiva guidata da Carbone, per venti spettatori per volta. La prima giornata di festival prosegue con i due spettacoli, sempre al Teatro Rasi, scelti direttamente dai cittadini attraverso il progetto ’L’Italia dei Visionari’, realizzato in collaborazione con Cantieri Danza, che quest’anno ha coinvolto una quarantina di persone provenienti da tutta la provincia di Ravenna. Alle ore 20 va in scena la Compagnia Lumen con ’Come la roccia, l’acqua e la neve’, che racconta di due storie crudeli e poetiche di donne che compiono scelte coraggiose. Due storie intrecciate che trasportano lo spettatore in due mondi: la Puglia e l’Albania di qualche decennio fa; a seguire (ore 21.30) la regista e autrice Luisa Guarro presenta ’Una storia per Euridice’.Informazioni: http:polisteatrofestival.org