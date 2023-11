Lo smarrito di Caterinone o finto tonto

Per la fiera di Santa Caterina, che si teneva il 25 novembre in molte località romagnole, era venduta la ‘Cataréna’, una bambola di stracci costruita su un manichino di canna con macchie d’inchiostro e punti di lana rossa per il segno di occhi e bocca. Se una Caterina in carne e ossa era più carne che ossa, cioè di forme abbondanti, il soprannome non poteva che essere ‘Catarnôn’, Caterinone. Termine che compare nel famoso detto "E’ smarì d’Catarnôn" (Lo smarrito di Caterinone). Il modo di dire ha più origini: una di queste si rifà a Caterina Sforza (Catarnôn) che si dice infiltrasse fra la gente le sue spie che, facendo gli smarriti, cioè i finti tonti, cercavano di sondare l’umore del popolo o di carpire discorsi compromettenti.