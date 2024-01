Lo smog non se ne va. Limitazioni al traffico fino a lunedì Secondo le previsioni di Arpae, il Piano aria integrato regionale imporrà ulteriori limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 e una temperatura massima di 19°C (+2 di tolleranza) per oggi, domani e lunedì. Le restrizioni non si applicano ai residenti dei comuni alluvionati fino al 31 marzo.