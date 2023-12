Lo spettacolo di Argnani sull’Unione Europea

Si intitola ’L’Europa non cade dal cielo. Cronistoria sentimentale di un sogno, di un’idea, di un progetto’ lo spettacolo, produzione teatrale Ravenna Teatro. Lo spettacolo, ideato e diretto da Alessandro Argnani, è un racconto a due voci che ha come nucleo centrale l’Unione europea, a partire proprio dalla sua nascita fino ad arrivare ai giorni nostri. Due giovani attori ravennati, Camilla Berardi e Massimo Giordani, percorreranno la storia d’Europa. Domani alle 11 al teatro comunale; gratuito per le scuole, 3 euro per i cittadini (incasso che sarà devoluto alla Salina).