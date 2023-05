Lo spettacolo ’Fuori’ al teatro

Alle 20.45 di stasera al teatro comunale di Conselice, in via Selice 148166, ci sarà "Fuori", un viaggio intenso e crudo dedicato al mondo del ritiro sociale. Lo spettacolo nasce per portare nei teatri una riflessione sul ritiro sociale, un fenomeno ancora molto recente, ma che già riguarda circa 100mila giovani in Italia; è ideato e messo in scena dagli attori e dagli educatori di Cipiesse - Energie educative, una cooperativa sociale di Reggio Emilia che da vent’anni si occupa di prevenzione del disagio e promozione del benessere individuale e familiare. Lo spettacolo conclude il ciclo di incontri pubblici del progetto Tiascolto, dedicati all’approfondimento delle tematiche dell’adolescenza e rivolti a famiglie, insegnanti e operatori che lavorano con i ragazzi. È possibile prenotare al link https:bit.lyfuori_conselice Per ulteriori informazioni: 3666156306.