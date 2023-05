Lo spettacolo ‘Wolfgang’ per gli Amici di Enzo

Domani al teatro comunale di Russi (ore 21) va in scena ’Wolfgang’, spettacolo scritto da Matteo Tassinari e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘Officina della Musica’. L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici di Enzo nata a Ravenna nel 2000 per iniziativa di alcune famiglie, accomunate dal desiderio di costruire un luogo educativo in cui i propri figli e ragazzi potessero avere un’ipotesi con cui affrontare la realtà tutta.

A tal fine, nel corso degli anni, ha dato vita a diversi progetti gratuiti per i destinatari, legati all’aiuto allo studio e alla Scuola Bottega. Il ricavato dalla vendita dei biglietti (disponibili online sul circuito Vivaticket), infatti, sarà destinato a due iniziative: l’aiuto allo studio per i ragazzi delle scuole secondarie di II grado e alla Scuola Bottega.