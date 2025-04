Lo sport, con i suoi valori, fa bene alla salute e all’umore

Dal ritorno a scuola a settembre gli studenti sono tornati a vivere con entusiasmo i giochi sportivi scolastici, tra cui pallavolo, dodgeball, pallamano e calcetto. Questi sport, oltre a essere divertenti, rappresentano un’occasione per crescere, stringere amicizie e imparare il valore del gioco di squadra, anche con persone con le quali si va meno d’accordo. Insegnano valori fondamentali come il rispetto delle regole, il sostegno reciproco e l’importanza di impegnarsi per un obiettivo comune. I giochi sportivi scolastici non sono solo una pausa dalle lezioni tra una schiacciata, una schivata e un gol, ma un’esperienza grazie alla quale i ragazzi imparano a crescere insieme, mettendo in pratica valori che li aiuteranno nel futuro. Uno degli insegnamenti più importanti dello sport è fra l’altro il ’fair play’. Questo concetto va oltre il semplice rispetto delle regole: significa trattare con rispetto compagni, avversari, arbitri e tifosi. Gli studenti imparano che vincere non è l’unico obiettivo: ciò che conta è partecipare con impegno e onestà, ma soprattutto divertirsi. Non tutti però sanno perdere, infatti si sono verificati casi in cui i ragazzi non hanno saputo accettare la sconfitta e hanno avuto reazioni molto eccessive. Nella nostra scuola due anni fa si è tenuto un torneo di pallavolo contro una scuola vicina. Gli avversari dopo la sconfitta hanno iniziato a distruggere gli spogliatoi, tirando pugni contro le porte. In seguito all’accaduto non si è più potuto accedere agli spogliatoi e i successivi tornei con le altre scuole sono stati annullati. Di recente abbiamo fatto un sondaggio tra le classi del nostro istituto e il 70% dei ragazzi e degli insegnanti preferirebbe tornare a giocare anche contro altre scuole.

Ci sono anche molti motivi per cui l’attività sportiva fa bene. Lo sport aiuta a migliorare la resistenza, la forza e la coordinazione. Riduce il rischio di problemi legati alla sedentarietà, come obesità o mal di schiena, e numerosi studi dimostrano che ha effetti positivi anche sulla mente. Molti ragazzi trovano nello sport una valvola di sfogo per lo stress. In un mondo sempre più digitale, rappresenta un’opportunità preziosa per staccarsi dagli schermi del cellulare e vivere esperienze reali. Anche per questo, i giochi sportivi scolastici sono uno strumento educativo che noi studenti amiamo e che occorre valorizzare.

Aurora O, Rachele T, Pietro C, Nicholas P, Alessandro B e Pietro Mclasse 3AProf.ssa Sabrina Briganti