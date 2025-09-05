"Lo sport è politica, no a Israele-Italia". Ma la Uisp non ci sta

"Tutto ciò che è pubblico è politico, quindi lo è anche lo sport. Decidere di far giocare la partita normalmente non è tenere fuori la politica dallo sport, ma significa assumere una posizione ben precisa, che è quella del Governo Netanyahu". Così Marisa Iannucci, ex candidata sindaca della sinistra radicale, ha chiuso la manifestazione davanti allo stadio Bruno Benelli – luogo simbolo della vita calcistica cittadina – per protestare contro la decisione di far giocare le due partite tra Italia e Israele per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026. Alla manifestazione, organizzata da Ravenna in Comune, hanno aderito circa 15 associazioni. La prima partita si giocherà lunedì al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, il cui ministro dello sport Andrea Abodi ha dichiarato al Meeting di Rimini che "lo sport deve unire piuttosto che dividere" e che la Russia – esclusa – "è stato un fatto molto più cruento, molto più aggressivo che ha inciso sulla sovranità di una nazione che doveva essere sostenuta e difesa". Anche a lui rispondono i manifestanti, tra cui i membri Ravenna in Comune Paolo Secci: "Sappiamo che in molti casi si predilige l’idea dello sport per superare i contrasti, ma qui quello che sfugge è che non c’è nessun conflitto, nessuna guerra, c’è un massacro in atto. E, perciò, come cittadini, l’unica cosa che possiamo fare dal basso è cercare di ostracizzare Israele". "Per di più – aggiunge Cesare Sama - sono in vendita normalmente i biglietti e sono ammesse le tifoserie, come se fosse una situazione ordinaria. Una scelta percorribile sarebbe stata quella di disputare le partite a porte chiuse e senza inni nazionali, senza tifosi e perciò senza ‘business’, ma unicamente per avere un risultato utile ai fini della competizione". Il ritorno è previsto per il 14 ottobre a Udine. Ad intervenire, dal mondo dello sport, è stato anche Gabriele Tagliati di Uisp Ravenna-Lugo. "Prendere posizione dicendo a degli atleti di non giocare è per noi una sconfitta, una situazione in cui non vince nessuno. Lo sport è da sempre politico, basti pensare all’apartheid, quando il Sudafrica era escluso dalle competizioni. Oggi, perciò, dobbiamo solo interrogarci sul come la politica debba agire nello sport".

Lucia Bonatesta