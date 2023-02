"Lo sport è un volano per il turismo Un’opportunità che va colta"

Quando si parla di sport in località turistiche punto di riferimento è il Fantini club di Cervia che sullo sport investe da decenni anticipando spesso gli scenari futuri. In vista della prossima stagione turistica il patron Claudio Fantini dà qualche anticipazione anche a seguito del suo incontro con il ministro dello Sport Andrea Abodi. Fantini, si avvicina l’apertura 2023. Come vi state preparando? "Con energia, passione e sempre alla ricerca di nuove opportunità da proporre ai nostri clienti. Stiamo lavorando su diverse novità che speriamo di poter presto svelare". Di recente ha incontrato ministro per lo sport e i giovani. Di cosa avete parlato? "Come stiamo facendo da anni, in questo incontro con il ministro Andrea Abodi abbiamo cercato di portare avanti il nostro impegno. Far capire, a chi ci governa, che il turismo sportivo è cresciuto; la collaborazione fra sport e mondo del turismo è una grande opportunità sia per le località turistiche che per i praticanti attività sportive i quali possono trovare anche in vacanza strutture che possano soddisfare le proprie passioni. In questa occasione abbiamo chiesto al ministro la possibilità di creare un tavolo di lavoro fra il Ministero dello sport e il Ministero del turismo, per definire degli...