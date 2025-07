Lo sport riparte grazie ai lavori

Mentre procedono spediti i lavori all’interno del complesso Graziola, con l’obiettivo di restituire alle società sportive gli spazi dedicati all’attività agonistica entro settembre, un altro intervento interesserà prevedibilmente durante l’estate un altro impianto sportivo faentino. Si tratta del campo da calcio Samorini, in gestione alla Virtus Faenza. A maggio scorso infatti era stato approvato il progetto di fattibilità relativo all’installazione del manto in erba sintetica. Nei giorni scorsi è stato poi approntato il ricorso a un mutuo per 650mila euro presso l’Istituto per il credito sportivo, finalizzato al finanziamento dell’opera. Un intervento che completa il quadro degli investimenti negli impianti sportivi cittadini per il quinquennio di mandato, con l’obiettivo, come dichiarato di recente dal sindaco Massimo Isola, di consegnare alla prossima amministrazione la capacità di manovra per intervenire sull’ultimo impianto faentino non ancora interessato da lavori di adeguamento: lo stadio Bruno Neri. "In questi anni – aveva esplicitato pubblicamente il primo cittadino – abbiamo fatto il più grande investimento sugli impianti sportivi del territorio. Siamo riusciti a intercettare i fondi Pnrr per il Campo Cross (inaugurato alcune settimane fa, ndr) e per la Graziola".

È in via di completamento inoltre la rigenerazione della palestra Cavallerizza, nella quale dopo l’alluvione era stata rifatta la pavimentazione e dove da alcune settimane è stato completato il nuovo corpo che ospiterà la palestra più piccola e gli spogliatoi. Altri interventi in precedenza avevano riguardato la palestra dell’istituto Strocchi, la palestra del Ballardini e gli impianti sportivi calcistici come il campo di San Rocco, dove l’intervento eseguito interessa la sostituzione del manto in erba sintetica. "Poi interverremo a Granarolo" ha proseguito Isola.

Un’altra progettualità riguarda la costruzione di una nuova palestra, l’ampliamento dell’attuale Campus in via Proventa, già candidato al bando Sport e Salute e destinatario di un finanziamento regionale da 500mila euro all’inizio di giugno. "Quanto fatto – ha precisato il sindaco di Faenza – costituisce un salto di qualità per gli impianti sportivi cittadini. Aver sistemato quasi tutte le strutture sportive cittadine ci ha consentito di avere uno spazio di bilancio per un’opera che potrà essere messa a target: lo stadio comunale Bruno Neri".

Un intervento che, come sottolinea il sindaco, "non sarà di qualche centinaio di migliaia di euro": verosimilmente serviranno infatti risorse per qualche milione.

d.v.