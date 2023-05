Lo sport: un’attività fondamentale È divertente e libera la mente

Molte persone credono che lo sport sia solo un divertimento e che non serva a nulla. In realtà è una cosa fondamentale che tutti, soprattutto i bambini, dovrebbero fare perché, oltre che essere un divertimento, libera il cervello da tutti i pensieri e la mente si concentra così, solo su ciò che si sta facendo senza pensare ad altro, svaga e fa bene al fisico che permette di non avere certe malattie con il passare del tempo.

Ad esempio: i giochi di squadra permettono ai bambini di socializzare e relazionarsi tra loro come il calcio, il baseball, il rugby, la pallavolo, il basket ecc…, di stare all’aria aperta che è importantissimo per la salute e la competizione che è anche quella qualcosa di bello perchè all’interno della partita ci si aiuta a vicenda per vincere e, alla fine della partita, non farebbe di certo male andare a mangiare una pizza tutti insieme.

Ogni sport ha il suo obiettivo: come ad esempio il judo ha lo scopo di imparare a difendersi ed insegna il rispetto altrui, mentre, negli sport di squadra, è importante anche imparare e rispettare le regole, accettare le sconfitte ed essere felici per le vittorie.

Ci sono anche degli sport che si praticano da soli come lo sci mentre, ad esempio, la ginnastica artistica, ritmica, il tennis e il nuoto si praticano sia da soli che in gruppo o in coppia però la cosa brutta è che durante la partita individuale si è da soli e bisogna quindi contare solo sulle proprie forze mentre, negli sport di squadra, si può sempre contare sull’aiuto dei compagni. La maggior parte degli sport può essere un passatempo anche in spiaggia, o in un parco: quando una persona impara a giocare a uno sport lo può insegnare anche ad un’altra persona di modo che trascorrano il loro tempo divertendosi a giocare. Diventa un vero e proprio mestiere!

Per praticare alcuni sport, come il basket, si ha bisogno di un vero e proprio campo con attrezzi specifici spesso ingombranti, pesanti o fissi.

Anche nelle aree verdi delle città spesso si vedono persone di tutte le età che camminano, corrono, vanno in bicicletta, giocano a qualcosa… Ci sono anche alcuni sport che sono a livello agonistico cioè che si allenano più duramente del solito per fare gare e partite a livelli più alti.

Il calcio è lo sport più seguito e praticato, il nuoto è al secondo posto, al terzo posto si trova il ciclismo, al quarto posto c’è il tennis, e infine al quinto posto c’è lo sci.

Concludendo: lo sport è salute e felicità!

Sofia Giorgi

Scuola ‘Tavelli’

di Ravenna

Docente Lorenzo Matteucci