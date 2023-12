Lo ’Stabant Matres’ chiude il Rossini Open

Il quindicesimo e ultimo evento del festival “Rossini Open” è in programma stasera alle 20.30 nella Chiesa barocca del Carmine (Piazza Trisi 3) con l’esecuzione dell’opera Stabant Matres del compositore pesarese Paolo Marzocchi (classe 1971, già Premio Rossini per la composizione) che sarà sul podio de laCorelli Ensemble e del Coro Ecce Novum (maestro del coro Silvia Biasini). La locandina di Stabant Matres recita “parabola spirituale per cinque voci soliste, tre attrici, coro misto e ensemble strumentale, musica di Paolo Marzocchi, testi di Guido Barbieri. Si tratta di una intensa opera contemporanea nella quale la celeberrima sequenza dello Stabat Mater attribuita a Jacopone da Todi viene declinata al plurale perché, secondo un’affascinante suggestione degli autori, non c’è una sola madre di Gesù, ma altre quattro: Tamar, Rahab, Rut e Bestabea, le donne che compaiono insieme a Maria all’inizio del Vangelo di Matteo. A Lugo ne saranno interpreti i soprani Valentina Coladonato, Erika Tanaka, Clara La Licata e Benedetta Gaggioli e il mezzosoprano Elena Caccamo, assieme alle attrici della Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante

Garrone”.

Così Barbieri: "Lungo la genealogia di Gesù, con cui si apre il Vangelo di Matteo, nella linea che lo riconduce a Davide, ci sono quattro donne: Tamar, sposa di Giuda; Rahab, moglie di Salmon, che genera Booz; Rut, sposa di Booz e madre di Obed, padre di Iesse che infine genera re Davide; e Betsabea che con questi genera Salomone. Alle antenate che mai hanno visto il Salvatore si aggiunge poi Maria. Con una produzione del tutto originale e nell’intreccio di canto, recitazione e musica si evocano queste antiche madri, che non appartengono al popolo di Israele e, tranne Betsabea, arrivano dagli strati più umili della società, assumendo talvolta anche i panni di prostitute". Info e prenotazioni: 0545/299542 / biglietteria@teatrorossini.it