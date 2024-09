Lo Stadio dei Pini in gestione al Cervia United

La gestione dello stadio comunale dei pini Germano Todoli è stata affidata all’associazione sportiva Cervia United asd. L’impianto di viale Ravenna, a Milano Marittima, ha una capienza di 3000 posti. Nel 2015 la gestione e l’uso dello stadio erano stati affidati al Cervia 1920, tre anni dopo erano state apportate alcune modifiche alla convenzione, prolungata fino al giugno 2024. Per l’ultimo affidamento la procedura pubblica si è conclusa con l’affidamento al Cervia United, società nata nel maggio scorso dall’unione tra Cervia 1920 e Del Duca Grama. Resta quindi una sostanziale continuità con i precedenti affidatari. Gestione e uso degli impianti avranno una durata di 5 anni e l’amministrazione comunale mette a disposizione anche una cifra sostenere alcuni costi di gestione. In particolare, riconosce la funzione sociale dello sport e delle attività motorio-sportive sotto il profilo educativo-formativo, dell’aggregazione e della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita. La finalità pubblica è quella di promuovere e valorizzare la pratica sportiva rivolta ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, in relazione ai quali l’aggregazione sportiva rappresenta, tra l’altro, un’importante strumento di prevenzione primaria. Il sostegno e la promozione dello sport, quindi, si realizzano attraverso alcune fondamentali linee di intervento, tra le quali in primo luogo la messa a disposizione di impianti sportivi attrezzati per la pratica delle diverse discipline. Dato atto che l’impianto è inquadrato quale servizio privo di rilevanza economica, all’affidatario sarà erogato un contributo economico annuo pari a 27.000 euro a sostegno delle attività di promozione sportiva e comunque delle attività a valenza educativa, sociale, aggregativa, di comunità svolte presso l’impianto, da evidenziare nell’ambito del progetto facente parte dell’offerta qualitativa. Lo stadio Germano Todoli, detto dei Pini, è un impianto sportivo di Cervia, in località Milano Marittima. La sua creazione risale al 1938-39, epoca in cui la cittadina stava acquisendo una più definita fisionomia (a una decina di anni prima risale infatti il decreto ministeriale che riconosceva Cervia come Stazione di cura, soggiorno e turismo). Battezzato "Stadio dei Pini" il complesso è da allora la casa della squadra locale; nel 1997 è stato dedicato a Germano Todoli, in onore del presidente delle migliori stagioni del Cervia. Importanti lavori di ristrutturazione sono stati effettuati nel 2004 e nel 2009. Dall’estate 2020 l’area verde adiacente lo Stadio viene trasformata in un’arena per spettacoli dal vivo, appositamente allestita per ospitare la rassegna cervese del Ravenna Festival.

Ilaria Bedeschi