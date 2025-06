Lo stilista Mr Beto incontra il pittore. Stefano Cangini

Oggi in via Girolamo Rossi 26/A, dalle 17 alle 20, nello spazio moda dello stilista Mr Beto - nato a Ravenna, vissuto per anni a Londra, dove ha mosso i primi passi nella moda, oggi con un atelier anche a Milano - si terrà un evento artistico speciale con il pittore e mosaicista Stefano Cangini, laureato all’Accademia di Belle Arti, che espone le sue opere in questo spazio e in tale occasione.

Cangini è un artista che si cimenta con l’arte simbolo della città bizantina, il mosaico, ma mostra anche uno stile pittorico molto originale.

Arte del mosaico, arte figurativa e arte… della moda, come le creazioni di Mr Beto.