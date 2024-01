Lo stop con l’allerta arancione. E in un anno non sono poche

Da quale futuro sono attesi nell’immediato i pendolari della linea Faenza-Firenze, sulla quale grava l’incognita delle allerte meteo e di quelle inviate dal sistema Sanf? Se le seconde non sono ad oggi misurabili – il sistema entra in funzione quando i suoi algoritmi percepiscono il rischio che uno dei vari movimenti franosi si rimetta in moto – per farsi un’idea della frequenza delle prime si può osservare quanto accaduto nel 2023. Come si evince dal sito Arpae, per il territorio di Faenza nell’anno appena concluso le allerte rosse furono 16 (tutte concentrate nel mese di maggio) e quelle arancione 17, equamente distribuite in nove dei dodici mesi dell’anno, pur con un picco a maggio. A Brisighella nel 2023 si contarono invece 28 allerte arancioni distribuite su 9 mesi (tutti tranne aprile, luglio e settembre) – alcune di queste ovviamente sono le stesse emesse anche per Faenza – e 10 rosse: praticamente tutte, come per Faenza, sono rivolte alle tre tipologie di eventi meteo legati alla pioggia che causerebbero lo stop della circolazione ferroviaria, e cioè quelle relative a ‘Piene dei fiumi’, ‘Frane e piene dei fiumi minori’ e ‘Temporali’. A queste vanno aggiunte le allerte meteo emesse per il comune di Marradi, che ricade sotto la giurisdizione di Arpa Toscana. Ce n’è abbastanza per rendersi conto di quanto la chiusura della ferrovia rischi di diventare per i pendolari se non pane quotidiano quanto meno un amaro boccone da ingurgitare a cadenza mensile. Ma attenzione: il sistema Sanf potrebbe scattare anche non per un’allerta arancione o rossa, ad esempio per una pioggia lieve o di un evento in grado di mettere in movimento una delle frane censite. Il 2024 potrebbe quindi essere complicato sul fronte ferroviario.

f.d.