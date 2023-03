Lo sviluppo dell’umanità Il futuro tecnologico e mentale

L’umanità va avanti con nuove tecnologie e idee: l’uomo sta rischiando di modificare l’ecosistema naturale; l’uso dei pesticidi sta mettendo a rischio l’impollinazione delle api e così anche la nostra vita, infatti il 70 % del cibo sulle nostre tavole lo dobbiamo al duro lavoro incessante delle api. Dal 2006 l’uomo sta cercando attraverso la tecnologia di ricreare l’impollinazione con macchine, droni e robot. La testimonianza tecnologica più vicina a noi è quella dello smartphone. Nel 1876 “nacque” il primo telefono che a quei tempi serviva solo per telefonare; venne ideato da Antonio Meucci.

Inizialmente esistevano solamente i telefoni fissi, ma siamo poi passati al telefono mobile ed anche alle cabine telefoniche, esistenti ancora oggi, per poi arrivare allo smartphone.

Il telefono di oggi influisce negativamente sulla memoria ed il sonno, ma anche sulla nostra attenzione. Purtroppo sta diventando un mezzo pericoloso soprattutto per gli adolescenti.

Si sono evolute anche le automobili e gli aeroplani; le prime auto erano molto inquinanti e pesanti. La prima, chiamata “carro di Cugnot”, venne creata nel 1769, aveva un motore a vapore. In seguito sono state inventate le auto con il motore a scoppio, per poi arrivare a quelle elettriche che usiamo oggi.

Le nuove auto ci permetteranno di risparmiare più tempo perché avranno un motore potentissimo. Il primo aeroplano fu inventato il 17 dicembre 1903 grazie ai due fratelli Oliver e Wilbur Wright. Furono i primi a creare un mezzo capace di sollevarsi da terra servendosi di un motore particolare. Anche i treni si sono evoluti: il 27 settembre 1825 la locomotiva n.1 trainò il primo treno commerciale della storia.

Per quanto concerne la scuola si suppone che sarà molto più tecnologica e diversa rispetto a quella di oggi. I libri cartacei verranno sostituiti da quelli digitali.

Gli appunti verranno scritti su computer e tavolette grafiche.

Gli studi hanno affermato che nel 2050 tutte le case saranno dotate di sistemi elettronici, totalmente rinnovabili. Entro il 2050, la tecnologia trasformerà le case in raccoglitori e accumulatori di energia, con l’elettricità, ora generata da combustibili non fossili, che molto probabilmente verrà utilizzata per riscaldare le case. Nel futuro cambierà anche l’alimentazione. Molte altre cose si modificheranno, l’uomo cambierà e di certo anche la natura intorno a lui. La nostra mentalità continuerà ad evolversi, ci saranno molti cambiamenti dovuti al bisogno di modificarsi in base a nuovi obiettivi. Tutto sarà in evoluzione, anche il nostro modo di pensare e di vivere ma dobbiamo riflettere perché ogni nostra azione avrà una conseguenza.

Adjovska Djelabije, Dell’Erba Elena, Mileo Alea, Miraglia Francesco, Ahmed Fiha, Bergantino Pirazzini Diego, Cicchetti Matteo, Cliucinicov Sabryna, Eviani Diego, La Malfa Alice, Pagliarani Elia, Solimene Sofia e Tredici Francesco, classe 5^ B

Scuola primaria ‘Garibaldi’

di Ravenna