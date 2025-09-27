Lo “tsunami“ dell’adolescenza, lo psicoterapeuta Alberto Pellai ospite della BCC

La sala BCC Città e Cultura di Imola ha ospitato giovedì scorso l’incontro con il dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, che ha parlato di adolescenza. L’incontro è stato organizzato da BCC Open – Famiglie al lavoro, un gruppo di dipendenti della BCC che si occupa di promuovere il cambiamento e migliorare le politiche aziendali in materia di diversità, equità e inclusione. Anche la conferenza con Pellai si colloca tra le iniziative promosse dall’istituto a favore dei propri collaboratori, nell’ottica di favorirne la crescita personale e professionale, con la consapevolezza che le dimensioni di vita familiare e lavorativa sono sempre più strettamente interconnesse. "LA BCC – dichiara il direttore generale Gianluca Ceroni – ha attivato diversi progetti per conciliare lavoro, famiglia e vita personale dei dipendenti e per sviluppare più percorsi sulla genitorialità. L’iniziativa di BCC Open è una lodevole esperienza che si colloca proprio in questa ottica, che valorizza la diversità, l’equità e la crescita personale".

Alla presenza di un folto pubblico si è discusso di temi relativi all’adolescenza vista dal lato dei genitori, che si trovano ad affrontare un momento di grandi cambiamenti nei propri figli, un vero e proprio “tsunami”. Si è parlato in particolare del rapporto con la tecnologia e i social media e, partendo da qui, si sono toccati anche altri argomenti come il rapporto con il gruppo dei coetanei, la gestione dell’ansia che attanaglia molti ragazzi, gli stili genitoriali più appropriati in questa fase di crescita, e infine come creare le condizioni per un dialogo sincero e costante tra adolescenti e genitori.