Lo Zodiaco Ravenna promosso in serie B: "Risultato incredibile"

Lo Zodiaco Ravenna ha conquistato la promozione in serie B, traguardo che stava inseguendo da tre anni. La perseveranza, la fiducia nel progetto e la tenacia hanno fatto sì che l’obiettivo non venisse mai accantonato e quest’anno il Campionato di serie C FGI ha premiato la squadra composta da Emma Brandolini, Jasmin De La Caridad Medina, Bianca Parmigiani, Matilde Trogliero e Virginia Vinci con il primo posto, coronato dall’oro vinto nell’ultima tappa di campionato, garantendo il tanto atteso salto in serie B.

"Quello che rende questa promozione ancora più incredibile è il fatto che, durante questi anni, abbiamo dovuto affrontare una sfida aggiuntiva – spiegano i dirigenti -: la quasi totale mancanza di strutture adeguate per allenarsi. La squadra ha dovuto fare i conti con palestre inadeguate, spazi e orari insufficienti per potersi allenare come richiesto da una competizione di questo livello. Nonostante ciò, il traguardo è stato raggiunto e il merito deve essere attribuito, oltre che alla qualità indiscussa delle ginnaste, allo staff tecnico che le ha accompagnate. Le istruttrici federali Letizia Rossi, Ludovica Pazzaglia e Valentina Graffiedi, coadiuvate da tutto il team societario, hanno lavorato con impegno e passione".