L’Oasi dell’elefante non vede ancora la luce

Non c’è ancora traccia né di sagome di animali preistorici né di pareti di sabbie gialle in quella che sarebbe dovuta diventare l’Oasi dell’elefante preistorico, dove appunto, in una giornata di circa trentacinque anni fa, dal suolo riemerse il cranio perfettamente conservato di un grande esemplare di megafauna. Il Parco delle Ginestre, sulle colline faentine non lontano dalla Torre di Oriolo, continua ad essere un parco delle ginestre, nonostante il progetto, approvato dal Comune di Faenza alcuni anni fa – Palazzo Manfredi nel 2018 parlò di seimila euro messi a bilancio – per chiudere i conti con quella che fu giudicata una serie di errori naturalistici, quali appunto l’abbattimento della parete di sabbie gialle (in cui fra l’altro nidificavano i gruccioni) sostituita da un declivio alberato.

In quel sito sorgeva un tempo la cava ‘Salita’: fu da lì che emerse il cranio di elefante preistorico (oggi conservato al Museo Malmerendi), insieme ad una mandibola di rinoceronte, a una zanna di ippopotamo, al cranio di un bisonte e ai resti di un mammifero classificato come ‘pseudodaino’. Animali che popolavano la penisola italiana molti millenni fa, quando il clima era radicalmente diverso, i cui resti finirono con l’accumularsi nella zona. Di tutti loro avrebbero dovuto trovare posto all’Oasi delle sagome in corten in due dimensioni, in scala 1:1, dando vita a una sorta di museo paleontologico all’aperto come quello che sorge nella ex-cava del Monticino, a Brisighella. Ma il progetto, a quanto è riferito, venne sin da subito guardato da molti, a Palazzo Manfredi, con scarsa convinzione: anche per questo, a cinque anni da quando il Comune annunciò l’avvio della trasformazione del parco delle Ginestre in Oasi dell’Elefante preistorico, non sono stati compiuti significativi passi avanti, fatta eccezione per la delimitazione del parcheggio, la rimozione di alcuni attrezzi per il fitness, e il ripristino della staccionata che delimita il lago.

Della segnaletica dedicata all’Oasi che avrebbe dovuto essere collocata non c’è invece traccia, così come non risultano piantumati gli aceri palmati e gli alberi pagoda che popolavano l’habitat frequentato dalla megafauna preistorica.

Neppure la torretta in legno per il birdwatching, pericolante da molti anni, è mai stata rimossa: ci si è limitata a recintarla con un nastro bianco e rosso per vietarne l’accesso. Va da sé che neppure il capitolo più ambizioso del progetto – destinato a un secondo lotto di interventi – è stato preso in considerazione: la parete di sabbie gialle che sorge alle spalle del lago non è stata riportata alla luce, e giace ancora sommersa dalla vegetazione. Il parco è comunque molto amato dai faentini, e regolarmente frequentato da chi passeggia: ben pochi fra coloro che arrivano qui sanno però di camminare in un luogo da cui riemersero elefanti e rinoceronti, ippopotami e bisonti.

Filippo Donati