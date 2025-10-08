"L’obiettivo c’è: il Politecnico delle Arti"

Crede in un Politecnico delle Arti capace di unire musica e belle arti, sull’esempio di quello già attivo a Bergamo al momento l’unico in Italia, Rinaldo Strappati, il nuovo direttore del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Ravenna. Proviene dal Conservatorio di Fermo, in provincia di Ancona) dove è stato docente dal 1983; la sua nomina per il triennio accademico 2024-2027 risale allo scorso dicembre. Al suo fianco c’è la professoressa Anna Maria Storace che è stata prima studentessa, poi docente, vice direttrice e direttrice per sei anni.

"Il mio mandato è in linea di continuità – spiega il direttore Strappati –. Lei è la ‘Maria Montessori’ del Verdi, quando ancora era un istituto pareggiato comunale, colei che ha portato la scuola alla fase successiva, alla statizzazione, entrando nel sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam)".

Il 6 aprile 2026 questa importante istituzione cittadina festeggerà i primi due secoli di vita. Davvero un traguardo significativo, non trovate?

"Ha cambiato faccia più volte – ricorda la vicedirettrice Storace –, passando da Accademia dei Filarmonici a istituto comunale, per poi conseguire il pareggiamento molto tempo dopo, sino a diventare Conservatorio a livello cittadino".

Con la riforma del 1999, che ha significato l’ingresso tra le istituzioni Afam di livello universitario, il Verdi non impartisce più una formazione parallela, ma rilascia diplomi accademici triennali e biennali di I e II livello. Non è stato un percorso facile ma è sempre riuscito a restare a galla e a difendere il ruolo di presidio di formazione. Tra le novità di quest’anno, fra l’altro, c’è l’avvio dei primi dottorati Afam.

"È molto difficile far capire tutti questi cambiamenti all’estero – aggiunge Storace –, e tuttora abbiamo bisogno di spiegare. Ai miei tempi il Verdi era la miglior scuola di musica della città, c’era la fila di cittadini per l’esame di ammissione, era l’istituzione in cui si formavano i ragazzi di buona famiglia. Ora invece di concittadini se ne vedono pochi, viviamo di studenti che vengono da fuori e anche dall’estero, con tutti i problemi connessi di alloggi e aule. Oggi i giovani prevalgono nettamente sugli adulti, con le loro ambizioni di poter lavorare in futuro come musicisti".

A partire da qui e dalla volontà di ulteriormente valorizzare la ‘bellezza’ di Ravenna, il giusto ‘epilogo’ sarebbe il Politecnico delle Arti, vero?

"Un progetto della città – ci tiene a evidenziare il direttore Strappati –, per i giovani e per quanti lavorano nella cultura e nelle varie strutture. Come già avvenuto a Bergamo dove il Politecnico unisce il Conservatorio e l’Accademia di Belle Arti, sarebbe un bel valore aggiunto. Al momento c’è un accordo di federazione con l’Accademia. Il Polo delle Arti di piazza Kennedy è stato acquistato dal Comune proprio con questa ambizione: ospitare il futuro Politecnico delle Arti che avrà facoltà di arte, musica, cinema e danza. I passi da compiere non sono pochi, ma la disponibilità del Conservatorio è massima perché l’unione fa la forza e consente maggiori possibilità di sviluppo, rispetto all’isolamento, così da poter pensare in grande". Nell’ottica della fusione, un ‘nodo’ da risolvere sarebbe la direzione unica, ma si potrebbe ovviare alternando ogni due anni i direttori di Accademia e Conservatorio.

"Anche se la normativa sui Politecnici non è ancora perfetta – precisano Strappati e Storace –, il ministero ci sta lavorando anche con bandi che premiano la sinergia fra istituzioni". Attualmente oltre 300 studenti frequentano settimanalmente il Conservatorio. A questi si aggiungono i giovani che arrivano in città nell’ambito del processo di internazionalizzazione in atto (con l’Erasmus, per esempio). Lo scorso maggio si è tenuta la prima edizione della ‘World Brass Conference’ con un programma di concerti, masterclass e conferenze con professori provenienti da tutta Europa, dagli Usa e dal Sudafrica.

Il ‘Verdi’ è stato inoltre tra i pochi a proporre corsi di formazione con 30 e 60 Cfu per i vari docenti in Italia che necessitano di perfezionamento.

"Il nostro Conservatorio – concludono Strappati e Storace – sta cercando di costruire una rete importante sul territorio e di essere una finestra sul mondo. Ci preme che i nostri studenti sia consapevoli delle innumerevoli opportunità didattiche. Anche se la città è medio-piccola, ha tutto ciò che serve per formarsi e spiccare il volo. Da parte nostra ce la mettiamo tutta, perché senza i nostri giovani non esistiamo. Va detto poi che la buona didattica non basta, ci devono essere tutti i servizi". Per quanto riguarda i locali, l’ex istituto di via di Roma è a pieno regime con tutte le aule attrezzate, mentre il Polo delle Arti di piazza Kennedy per le materie teoriche, le aule multimediali di consultazione e la biblioteca. Per la prima volta da quest’anno, sarà disponibile per il coro e l’orchestra l’Auditorium di San Romualdo, in attesa del grande Auditorium che sorgerà all’interno dell’ex Caserma Alighieri con un investimento di 5 milioni di euro da parte del ministero, al servizio dell’intera città. Anche se ormai il Conservatorio è un’istituzione più vicina all’università, non mancano i laboratori strumentali, tra cui quello dedicato all’arpa o al fagotto, che sono percorsi differenziati aperti a tutti senza limiti d’età".